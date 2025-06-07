В Ростовской области произошел крупный пожар

В городе Азове Ростовской области сотрудники МЧС России тушат крупный пожар на складе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В Азове горит склад на 2 000 квадратах. На месте работают 37 огнеборцев и 13 единиц техники.

До этого сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошел крупный пожар на Новорижском шоссе. Кадры со столбом черного дыма на месте возгорания публиковал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как уточняется в публикации, поблизости находятся торговый центр и госпиталь.

Как сообщили в МЧС России, на территории производственного здания «Колесник» загорелся металлический ангар на 900 «квадратах», две хозпостройки и резиновая крошка. Огонь распространился на площади в 4 тыс. кв. м. К тушению привлекли 45 пожарных и 13 единиц техники.

Ранее в Красноярске ликвидировали пожар на хлебопекарном предприятии.