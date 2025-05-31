Названа причина пожара на обувном складе в Красногорске

Возгорание на складе красногорского предприятия, производящего резиновую обувь, предварительно произошло из-за аварийного режима работы электросети в цеху. Об этом сообщает в Telegram-канале прокуратура Московской области.

В ведомстве отметили, что точные выводы о причинах пожара будут сделаны после осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы. В настоящий момент тушение огня продолжается на площади в 4 тыс. «квадратов».

Обувной склад по адресу поселок Новый, строение 1 в подмосковном Красногорске загорелся около 19:00. Сначала на территории производственного здания «Колесник» вспыхнул металлический ангар на 900 «квадратах», две хозпостройки и резиновая крошка. Затем огонь распространился на площади в 4 тыс. кв. м. К тушению привлекли 45 пожарных и 13 единиц техники.

Очевидцы сняли на видео столб черного дыма на Новорижском шоссе. По их словам, на месте пожара слышны звуки взрывов. Там могут детонировать газовые баллоны.

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