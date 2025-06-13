Мощный взрыв произошел в Исфахане

Мощный взрыв произошел в городе Исфахан в центральной части Ирана. Об этом сообщает агентство Mehr.

Представитель управления службы безопасности в провинции Исфахан сообщил, что масштабы случившегося выясняются.

В районе Исфахана сосредоточены несколько военных объектов.

Также стало известно, что Израиль осуществил авиаудары по городу Фердис, расположенному в иранской провинции Альборз на севере страны.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. В результате операции были ликвидированы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

После израильских ударов Организация по атомной энергии Ирана сообщила о повреждениях на ядерном объекте в Натанзе, заверив при этом об отсутствии химического или радиационного заражения.

Ранее новый глава КСИР Ирана пообещал открыть «врата ада» для Израиля.