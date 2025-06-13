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Центр русского языка открылся в городе Бангалор на юге Индии

ТАСС: на юге Индии открыли Центр русского языка
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Vulp/Shutterstock/FOTODOM

Центр русского языка открылся в Городском университете Бангалора в индийском южном штате Карнатака. Об этом ТАСС сообщила руководитель представительства Россотрудничества в Индии Елена Ремизова.

«Открытие стало результатом договоренностей, достигнутых в феврале 2025 года в ходе визита российской делегации во главе с послом России в Индии Денисом Алиповым в университет Бангалора», — рассказала собеседница агентства.

Ремизова добавила, что проект реализован представительством Россотрудничества в Индии при поддержке Сбербанка, а также фонда «Русский мир», который передал учебную и художественную литературу. Помимо них, участие в реализации проекта приняла и Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. Она предоставила удаленный доступ к своим ресурсам.

4 апреля сообщалось, что на базе Педагогического университета имени Энрике Хосе Вароны на Кубе начнет работу Центр открытого образования для изучения русского языка. Соответствующее соглашение было подписано между фондом «Моя история» и вузом на прошедшем в Гаване международном форуме «Учу великому».

28 октября прошлого года в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае открылся Центр открытого образования, курируемый министерством просвещения России. При нем будут работать курсы по изучению русского языка.

Ранее сообщалось, что более чем в трети стран мира появилась возможность бесплатно знакомиться с русским языком.

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