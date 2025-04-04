На Кубе начнет работать Центр открытого образования для изучения русского языка

На базе университета в Гаване откроют центр для изучения русского языка

На базе Педагогического университета имени Энрике Хосе Вароны в Гаване начнет работу Центр открытого образования для изучения русского языка. Соответствующее соглашение было подписано между фондом «Моя история» и вузом на прошедшем в Гаване международном форуме «Учу великому». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Центр открытого образования в Гаване станет ядром образовательной, научной и культурной работы по продвижению русского языка на Кубе.

Учреждение дополнит масштабную международную сеть представительств проекта, созданную почти на всех континентах планеты.

Педагогический форум «Учу великому» прошел в столице Кубы с 2 по 4 апреля.

Форум стал международной площадкой для обмена опытом преподавателей русского языка.

Организатором является старейший российский фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история», известный своими проектами по сохранению международного культурного наследия.

Форум собрал более сотни участников: педагогов, студентов, экспертов, представителей органов власти Кубы и России.

На форуме обсудили методики преподавания русского языка как иностранного, перспективы школьного и вузовского образования, а также запуск совместных

образовательных программ.

Русскоязычные участники события отметили, что форум подтвердил высокий интерес к партнерству с Россией, русскому языку и культуре в Латинской Америке, а также стал важным шагом в гуманитарном диалоге двух стран, дружба которых измеряется многими десятками лет.

Почетными гостями форума стали первый заместитель министра образования Республики Куба Сира Пинейро Алонсо, статс-секретарь — заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев, первый заместитель директора — руководитель Департамента международного сотрудничества фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» Анастасия Калугина и другие.