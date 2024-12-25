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В более чем трети стран мира появилась возможность бесплатно знакомиться с русским языком

Более 34 тысяч человек выучили русский язык в Центрах открытого образования
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Пресс-служба фонда «Моя история»

За 2 года более 34 тыс. человек очно прошли обучение русскому языку в 170 Центрах открытого образования Минпросвещения России, сообщает оператор центров Фонд «Моя история».

По данным фонда, в более чем 30% стран мира теперь есть возможность бесплатно знакомиться с русским языком и культурой.

Как рассказал один из участников программы «Русский язык ка иностранный» Франк Хавьер из Никарагуа, изучавший русский язык в молодости, благодаря посещению центра он стал писать стихи на русском языке.

«Я выступаю перед учащимися, которые, вдохновившись, стали читать русских поэтов в оригинале. Благодаря занятиям я как будто снова общаюсь с русскими людьми, даже находясь за тысячи километров от России», — сказал он.

Сеть центром открытого образования находится в каждом регионе мира кроме Северной Америки, Западной, Южной и Северной Европы, а также Океании и Австралии.
По словам студентки из Казахстана Аружан, русский язык часто используют в ее стране в повседневной жизни.

«Знание русского помогает свободно общаться и получать информацию. Центр помог мне совершенствовать знание русского языка», — сказала она.

Другая студентка, Жаркынай, изучала русский язык в школе. Она рассказала, что пока плохо говорит на нем.

«Школа была в моем родном ауле, там на русском говорят только на уроках русского языка и литературы. Когда я начала ходить в центр открытого образования, поняла, что русский язык мне нужен», — рассказала она.

Всего для проекта сети центров изучения русского языка было создано 326 курсов продолжительностью от 32 до 180 академических часов.

Участница проекта «Русский учитель за рубежом» в Венесуэле Виктория Кривкова рассказала, что ее ученики за 4 месяца обучения научились читать и писать по-русски.

«Кириллица для латиноамериканцев очень сложна. Они научились составлять рассказ по себя и семью, познакомились с символами русской культуры, а также отпраздновали Новый год по-русски», — отметила она.

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