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В Иране пообещали продолжить работу в атомной сфере

Иран заявил, что продолжит работу в атомной сфере, несмотря на атаки Израиля
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Vahid Salemi/AP

Иран не остановит своих разработок в области атомной энергетики и продолжит исследования, несмотря на утрату ученых-ядерщиков в результате израильского удара. Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, пишет РИА Новости.

«Наши молодые ученые и специалисты продолжат с надеждой и силой идти по наполненному гордостью пути наших <...> ученых-ядерщиков», — написал Эслами.

До этого с подобным заявлением выступил представитель атомного ведомства страны Бехруз Камальванди. По его словам, работа над иранской мирной ядерной программой не остановилась после сегодняшней атаки Израиля.

«Мы продолжим энергично двигаться по этому пути. <...> Могу вас заверить, что действия Израиля не поколебали нашу решимость», — заявил Камальванди.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о старте операции под названием «Нация как лев». Основной целью этой операции является удар по ядерным и ракетным программам Ирана. Армия Израиля атаковала ряд городов Исламской Республики, включая Тегеран и Нетенз.

Ранее МО Израиля показало видео с картой ударов по Ирану.

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Израиль атаковал Иран
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