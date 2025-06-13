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В Иране заявили, что продолжают работу над ядерной программой

В Иране сообщили, что работа над ядерной программой продолжается
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Работа над иранской мирной ядерной программой не остановилась после сегодняшней атаки Израиля, сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ.

«Мы продолжим энергично двигаться по этому пути. <...> Могу вас заверить, что действия Израиля не поколебали нашу решимость», — заявил Камальванди.

По его словам, Тегеран намерен и дальше работать над применением ядерной энергии в мирных целях.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция «Нация как лев» может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее стали известны возможные цели будущего удара Ирана по Израилю.

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