МО Израиля показало видео с картой ударов по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала видео с 3D-картой ударов по ядерным объектам Ирана. Ролик был опубликован в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Прилагаются трехмерные модели объекта по обогащению урана в районе Натанза и сегодняшних ударов Армии обороны Израиля по Ирану», — сообщили в ЦАХАЛ.

На ролике видно, что израильские дроны и ракеты поразили пять крупных групп целей в нескольких провинциях Ирана.

До этого в Службе безопасности Израиля сообщили, что ядерный объект в Натанзе был полностью уничтожен. При этом Организация по атомной энергии Ирана назвала повреждения объекта поверхностными, несмотря на неоднократные ракетные удары, и отметила, что ядерный объект Ирана в Фордо повреждений не получил.

При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ продолжит операцию по разгрому ядерной программы Ирана.

Ранее президент Ирана Пезешкиан на встрече с лидером ХАМАС Ханией заявил о скором уничтожении Израиля.