Тегерансий аэропорт продлил приостановку рейсов после атаки Израиля

Аэропорт Мехрабад в Тегеране продлил приостановку рейсов до утра субботы

Аэропорт Мехрабад в Тегеране продлил приостановку рейсов до14 июня. Об этом сообщает агентство IRNA.

Отмечается, что работа всех терминалов приостановлена как минимум до 01:30 субботы по местному времени (1:00 мск).

Информацию о приостановке работы подтвердили также в пресс-службе аэропорта.

Похожим образом ситуация развивается в аэропорту Бен-Гурион, расположенном рядом с израильским городом Тель-Авивом. Власти страны приняли решение об эвакуации аэропорта. Все взлетно-посадочные полосы закрыты.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Иране после атаки Израиля ввели ограничения на использование интернета.