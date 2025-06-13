Emirates отменила рейсы в несколько стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Emirates отменила несколько рейсов в Иорданию, Ирак, Иран и Ливан

Флагманская авиакомпания ОАЭ Emirates на фоне эскалации на Ближнем Востоке отменила ряд рейсов в Иорданию, Ирак, Иран и Ливан, которые должны были состояться 13 и 14 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.

Все рейсы Emirates по маршрутам Дубай — Тегеран, Дубай — Бейрут, Дубай — Амман, Дубай — Багдад и Дубай — Басра отменили. Кроме того, не состоится перелет по маршруту Дубай — Тегеран, запланированный на 14 июня.

«Пассажиры, следующие через Дубай с конечным пунктом назначения в Ираке, Иране, Иордании и Ливане, не будут допущены на посадку в аэропорту вылета до дальнейшего уведомления», — уточнили в авиакомпании.

В Emirates подчеркнули, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Ранее в Израиле пообещали продолжить удары по Ирану.