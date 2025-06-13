Совет МАГАТЭ проведет экстренное совещание на фоне удара по Ирану

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет экстренное совещание совета управляющих на фоне атаки израильской армии на Иран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

«Чрезвычайное заседание совета управляющих МАГАТЭ будет проведено по вопросу ударов Израиля по Ирану после запроса члена совета от Венесуэлы», — указано в сообщении.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция «Нация, как лев» может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее израильское посольство в Москве сообщило о прекращении работы дипмиссий по всему миру.