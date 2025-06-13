Посол Зарка: израильская операция против Ирана может продлиться несколько дней

Военная операция Израиля против Ирана может продлиться несколько дней. Об этом в эфире радиостанции RTL заявил посол Израиля во Франции Джошуа Зарка.

«Эта операция может продлиться еще несколько дней, но это не операция на несколько месяцев или несколько недель», — сказал он.

По словам дипломата, атаки Израиля не являются объявлением войны, удары связаны с ядерной программой Ирана.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее в ООН высказались об атаке Израиля по Ирану.