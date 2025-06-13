В Липецкой области задержаны все цыганские бароны центральной России

В Липецкой области сотрудники полиции задержали всех цыганских баронов центрального федерального округа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, задержанные прибыли в регион на «сходку» к человеку по имени Бахтияр в селе Ключ жизни. Сообщается, что в ходе встречи должны были обсуждаться планы по разделу рынка сбыта наркотических веществ.

Сотрудниками полиции было задержано 58 человек. В настоящий момент ведутся работы по возбуждению уголовных дел в отношении каждого из нарушителей.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщал, что драку с полицейскими на кладбище затеяла толпа цыган. По данным канала, мужчины и женщины устроили застолье, прихватив в качестве закуски с могил пасхальные куличи.

30 апреля против пятерых цыган из этой толпы возбудили уголовное дело по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти.

Ранее криминолог рассказал, сколько в России проживает цыган.