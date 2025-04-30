СК возбудил дело после драки цыган с полицейскими на кладбище

СК: в Ставрополье возбуждено дело после избиения полицейских на кладбище

В городе Зеленокумске Ставропольского края возбудили уголовное дело против пятерых мужчин, которых подозревают в применении насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в Telegram-канале.

По данным следствия, 29 апреля сотрудники полиции вместе с охраной общественного порядка сделали замечание группе мужчин из-за распития спиртного на кладбище. Компания проигнорировала требования правоохранителей и стала вести себя агрессивно, оказав активное сопротивление стражам порядка. Они вступили с полицейскими в драку. В результате трое правоохранителей получили увечья в виде черепно-мозговой травмы, ушибленных ран лица и головы.

Четверо фигурантов дела задержаны, местонахождение пятого подозреваемого устанавливается.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщал, что драку с полицейскими на кладбище затеяла толпа цыган. По данным канала, мужчины и женщины устроили застолье, прихватив в качестве закуски с могил пасхальные куличи.

Когда полицейские попросили их успокоиться и пригрозили штрафом, они устроили дебош и накинулись на стражей порядка. Чтобы унять разъяренную толпу, пришлось вызывать подкрепление.

Ранее в Хабаровске разгромили мусульманское кладбище.