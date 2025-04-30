На Ставрополье толпа мародеров напала на полицейских из-за куличей на кладбище

Mash: ворующие с кладбищ сладости мародеры напали на полицейских в Зеленокумске

Толпа цыган воровала еду после Пасхи на территории кладбища и напала на сотрудников полиции в Зеленокумске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

«Пьяную гулянку устроили 28 апреля в Зеленокумске. Толпа мужчин и женщин устроила застолье, прихватив куличи с могил. Когда их попросили успокоиться и пригрозили штрафом, они устроили дебош и накинулись на полицейских. Чтобы унять разъяренную толпу, пришлось вызвать подкрепление», — сообщило издание.

После того как нападение мародеров отбили, несколько человек были доставлены в отдел полиции, где троим выписали административные протоколы. В отношении еще одного нарушителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре 2024 года в Польше арестовали женщину, украшавшую дом к Рождеству елками с кладбища.

Прогуливаясь по аллеям, 40-летняя женщина похитила две елки вместе с рождественскими украшениями и стеклянной вазой на сумму 1450 злотых (около 37 тыс. рублей).

Ранее в Хабаровске разгромили мусульманское кладбище.