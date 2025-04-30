Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Ставрополье толпа мародеров напала на полицейских из-за куличей на кладбище

Mash: ворующие с кладбищ сладости мародеры напали на полицейских в Зеленокумске

Толпа цыган воровала еду после Пасхи на территории кладбища и напала на сотрудников полиции в Зеленокумске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

«Пьяную гулянку устроили 28 апреля в Зеленокумске. Толпа мужчин и женщин устроила застолье, прихватив куличи с могил. Когда их попросили успокоиться и пригрозили штрафом, они устроили дебош и накинулись на полицейских. Чтобы унять разъяренную толпу, пришлось вызвать подкрепление», — сообщило издание.

После того как нападение мародеров отбили, несколько человек были доставлены в отдел полиции, где троим выписали административные протоколы. В отношении еще одного нарушителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре 2024 года в Польше арестовали женщину, украшавшую дом к Рождеству елками с кладбища.

Прогуливаясь по аллеям, 40-летняя женщина похитила две елки вместе с рождественскими украшениями и стеклянной вазой на сумму 1450 злотых (около 37 тыс. рублей).

Ранее в Хабаровске разгромили мусульманское кладбище.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами