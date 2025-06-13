В Саратовской области начали проверку по факту загрязнения воздуха

Прокуратура начала проверку жалоб на загрязнение воздуха в Саратове и Энгельсе

В Саратовской области начали проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Telegram-канале Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Сообщается, что проверка будет проводиться в городах Саратов и Энгельс. Жалобу в прокуратуру подали местные жители.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — отметили в ведомстве.

Незадолго до этого в соцсетях стали появляться сообщения о неприятном запахе в Энгельсе и некоторых районах Саратова.

3 апреля стало известно, что на заводе в Саратовской области пять человек пострадали из-за выброса химического вещества.

Накануне в Рязани после проверки обнаружили загрязнение воздуха. По информации ведомства, все материалы проверки были направлены для расследования. В ходе проверки был поднят вопрос об уголовном преследовании лиц, причастных к загрязнению.

Ранее ученые нашли неожиданный и мощный источник загрязнения воздуха в пустынях.