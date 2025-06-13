На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области начали проверку по факту загрязнения воздуха

Прокуратура начала проверку жалоб на загрязнение воздуха в Саратове и Энгельсе
close
crazymonke9/Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области начали проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Telegram-канале Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Сообщается, что проверка будет проводиться в городах Саратов и Энгельс. Жалобу в прокуратуру подали местные жители.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — отметили в ведомстве.

Незадолго до этого в соцсетях стали появляться сообщения о неприятном запахе в Энгельсе и некоторых районах Саратова.

3 апреля стало известно, что на заводе в Саратовской области пять человек пострадали из-за выброса химического вещества.

Накануне в Рязани после проверки обнаружили загрязнение воздуха. По информации ведомства, все материалы проверки были направлены для расследования. В ходе проверки был поднят вопрос об уголовном преследовании лиц, причастных к загрязнению.

Ранее ученые нашли неожиданный и мощный источник загрязнения воздуха в пустынях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами