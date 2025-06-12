В Рязани обнаружили загрязнение воздуха

В Рязани провели проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха и обнаружили загрязнение. Об этом сообщила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

«Установлено, что на территории города Рязани и Рязанского района зафиксированы факты загрязнения атмосферного воздуха», — говорится в публикации.

По информации ведомства, все материалы проверки были направлены для расследования. В ходе проверки был поднят вопрос об уголовном преследовании лиц, причастных к загрязнению воздуха. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Ведется расследование.

В мае в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения создали прибор, способный с высокой точностью выявлять микропримеси аммиака в воздухе. Как сообщалось, разработка предназначена для контроля загрязненности воздуха аммиаком в промышленных помещениях, замкнутых технологических системах, а также может использоваться для экспресс-проверки герметичности оборудования, где возможно выделение этого вещества.

Ранее ученые нашли неожиданный и мощный источник загрязнения воздуха в пустынях.