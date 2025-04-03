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Пять человек пострадали из-за утечки химикатов под Саратовом

Пять человек пострадали из-за выброса химикатов на заводе в Саратовской области
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Haggardous50000/Shutterstock

На заводе в Саратовской области пять человек пострадали из-за выброса химического вещества. Об этом РИА Новости сообщили источники в силовых структурах.

«В Балаковском районе следователями СК проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда <...> По предварительным данным, 3 апреля 2025 года на местном предприятии при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники», — сообщили в Следственном комитете.

На каком именно заводе в Балаково произошла утечка пока не уточняется, также не известно, выброс какого вещества стал причиной отравления пяти сотрудников.

В августе 2024 года утечка произошла в британском городе Уолсолл, воду в нем проверяли на содержание ядовитого цианистого натрия. Утечка химиката произошла с некого «объекта», однако о каком именно предприятии идет речь не уточнялось.

Ранее в Ижевске произошла утечка серной кислоты.

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