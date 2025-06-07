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Ученые нашли неожиданный и мощный источник загрязнения воздуха в пустынях

NSR: пустынная пыль превращается во вредные вторичные органические аэрозоли
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L_B_Photography/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых из Китая, Японии, Великобритании и других стран совершила открытие, перевернувшее представления о роли пустынной пыли в формировании вредных атмосферных аэрозолей. Исследование опубликовано в научном журнале National Science Review (NSR).

Долгое время научное сообщество считало крупные частицы пустынной пыли химически инертными. Однако новое исследование раскрыло удивительный механизм: эти частицы, содержащие нитрат кальция, способны поглощать воду даже при крайне низкой влажности (всего 8%), создавая идеальную среду для химических реакций.

В таких «микролабораториях» газообразные загрязнители преобразуются во вторичные органические аэрозоли (SOA) — основные компоненты вредных частиц в воздухе.

«Мы обнаружили, что около 50% водорастворимых SOA образуются именно на крупных частицах пыли, что полностью меняет наши представления о химии атмосферы», — пояснил профессор Зонгбо Ши из Бирмингемского университета.

Особенно тревожным оказался масштаб этого явления — в некоторых регионах, от Северной Африки до Восточной Азии, такие реакции могут давать до двух третей всех аэрозолей.

Открытие имеет далеко идущие последствия для климатического моделирования и борьбы с загрязнением воздуха. Традиционные модели, не учитывавшие этот механизм, возможно, десятилетиями недооценивали вклад пустынных бурь в глобальное загрязнение.

Его результаты помогут улучшить прогнозы качества воздуха и разработать более эффективные стратегии защиты здоровья людей, особенно в регионах, регулярно страдающих от пыльных бурь.

Ранее ученые выяснили, что загрязнение воздуха может привести к рождению.

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