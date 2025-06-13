Россиян в Египте призвали соблюдать осторожность из-за атаки Израиля на Иран

Посольство РФ в Египте призвало россиян, которые в настоящее время находятся в городе Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях, соблюдать повышенную осторожность в связи с началом операции Израиля против Ирана. Пост с соответствующим содержанием опубликован в Telegram-канале дипломатического представительства.

В заявлении подчеркивается, что расстояние между Шарм-эш-Шейхом и израильской границей составляет всего 190 км. Более того, в Египте есть населенные пункты, которые расположены еще ближе к еврейскому государству.

«Граждане РФ, <...> просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана <...> и предполагаемых ответных действий. Следите за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах и выполняйте их распоряжения», — говорится в публикации.

Также в посольстве обратились к россиянам, которые только собираются отправиться в Шарм-эш-Шейх. Дипломаты рекомендовали соотечественникам внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке и оценивать риски, возникающие на близлежащих к Израилю территориях.

До этого пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что авиационные власти Ирана и Израиля закрыли свое воздушное пространство для гражданских самолетов. В связи с этим российские компании планируют маршруты полетов в другие страны Ближнего Востока в обход закрытого неба.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по нескольким населенным пунктам в Исламской Республике. В том числе атаке подверглись штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и ключевые объекты иранской ядерной программы.

Ожидается, что израильская операция продлится несколько дней. При этом в правительстве Ирана пообещали дать жесткий ответ на действия еврейского государства.

Ранее в ООН прокомментировали атаку Израиля на Иран.