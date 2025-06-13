Глава Минобрнауки заявил, что в 2025 году увеличились шансы поступить в вуз на бюджет

В этом году у абитуриентов в России особенно высокие шансы поступить в вузы на бесплатной основе. Об этом заявил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

По данным ведомства, в 2025 году предусмотрено более 619 тысяч бюджетных мест. Прием документов в вузы стартует 20 июня и завершится 12 августа, с учетом дополнительных сроков.

Он подчеркнул, что количество бюджетных мест стало одним из самых больших за последние годы. Фальков также отметил, что сервис «Поступи в вуз онлайн» делает высшее образование еще доступнее. По его словам, поступающие могут в реальном времени отслеживать информацию о проходных баллах, конкурсной ситуации, наличии бюджетных и платных мест, а также общежитий — все это можно сделать дистанционно, без необходимости выезда.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Закон позволяет кабмину устанавливать правила определения стоимости платного образования, а также количество студентов, которых могут принять на специальности. Правительство также будет следить за перечнем профессий и направлений, по которым будет оказываться господдержка.

Ранее ректор РГСУ заявил, что в России произойдет «бум» по количеству студентов старше 40 лет.