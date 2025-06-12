Ректор РГСУ спрогнозировал рост числа студентов старше 40 лет

Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Андрей Хазин спрогнозировал увеличение спроса на получение образования людьми старше 40 лет. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«То, что в России, к сожалению, не очень принято, но будет «бум» в скорости — образование «серебряного» возраста», — заявил ректор.

В данном случае речь идет о лицах от 40 лет. По его словам, граждане этой категории зачастую сталкиваются с кризисами, в связи с чем возникает запрос на «какой-то предмет для драйва». Хазин считает, что получение образования способно помочь в преодолении различных психологических проблем.

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