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Ректор РГСУ спрогнозировал рост числа студентов старше 40 лет

Ректор РГСУ Хазин: в России произойдет «бум» по количеству студентов старше 40
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Нина Зотина/РИА «Новости»

Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Андрей Хазин спрогнозировал увеличение спроса на получение образования людьми старше 40 лет. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«То, что в России, к сожалению, не очень принято, но будет «бум» в скорости — образование «серебряного» возраста», — заявил ректор.

В данном случае речь идет о лицах от 40 лет. По его словам, граждане этой категории зачастую сталкиваются с кризисами, в связи с чем возникает запрос на «какой-то предмет для драйва». Хазин считает, что получение образования способно помочь в преодолении различных психологических проблем.

В 2012 году 97-летний австралиец Алан Стюарт получил степень магистра по медицине в американском университете SCU. Он закрепил за собой титул самого пожилого выпускника вуза. В материале «Газета.Ru» — истории самых взрослых студентов России.

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