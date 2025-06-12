Аэропорт Ахмадабада возобновил работу после крушения самолета Air India

Аэропорт индийского Ахмадабада, рядом с которым произошло крушение самолета Air India, возобновил свою работу. Об этом сообщило министерство гражданской авиации Индии в социальной сети X.

«Аэропорт в Ахмадабаде теперь доступен для выполнения рейсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Борт направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно прибыли на место происшествия, сообщает телеканал News18.

Ранее была названа возможная причина крушения пассажирского самолета в Индии.