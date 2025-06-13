Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе после ограничений

В саратовском аэропорту «Гагарин» сняли временные ограничения на приём и отправку гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения были введены из соображений безопасности полетов. Сейчас работа аэропорта полностью восстановлена.

В ночь на четверг, 12 июня, столичные аэропорты Внуково и Шереметьево с 1:36 прекратили принимать и отправлять самолеты. Сотрудники воздушных гаваней и экипажи самолетов делали все, чтобы обеспечить безопасное выполнение рейсов.

Московские воздушные гавани вернулись к работе в 2:50. Кроме того, в аэропорту Калуги (Грабцево) тоже ввели временные ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Воздушная гавань снова начала принимать и отправлять самолеты спустя три часа.

Ранее российские пилоты увидели странный белый шар в небе.