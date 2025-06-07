Жену предполагаемого фигуранта атак на аэродромы РФ объявили в розыск

Жена разыскиваемого за возможную связь с атаками на аэродромы объявлена в розыск

Жена Артема Тимофеева, который разыскивается за предполагаемую связь с атаками украинских беспилотников на российские военные аэродромы, была объявлена в розыск. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на базу данных МВД.

Согласно данным из карточки в реестре, Екатерина Тимофеева, родом из Киева, разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Другие детали по делу не раскрываются.

По информации издания «Известия», именно Тимофеева владела фурами, с которых осуществлялся запуск дронов.

До этого в розыск был объявлен и ее муж, 37-летний Артем Тимофеев, который является уроженцем украинского Житомира. Его также разыскивают по уголовной статье.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По ним были запущены FPV-дроны с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. Все террористические атаки были отражены, однако произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, добавили в МО.

Ранее премьер Украины заявил, что операция «Паутина» может повториться.