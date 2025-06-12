Компания из США поможет с расследованием крушения самолета в Индии

Компания GE Aerospace из США, которая производит двигатели для самолетов, решила помочь расследовать авиакатастрофу в Индии, которая произошла 12 июня. Соответствующее заявление организация разместила на своей странице в соцсети X.

«Мы задействовали нашу аварийную бригаду, и мы готовы оказать поддержку <...> расследованию», — говорится в сообщении.

Компания также выразила соболезнования родственникам и близким пассажиров упавшего самолета.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Рейс направлялся в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.

Ранее сообщалось, что аэропорт Ахмадабада возобновил работу после крушения самолета Air India.