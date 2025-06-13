Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с заболеваемостью холерой в мире

Попова: ситуация по заболеваемости холерой в мире сегодня очень неспокойная

Общая ситуация по заболеваемости холерой в мире на текущий момент характеризуется как нестабильная и неспокойная. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что в ведомстве реагируют на данную проблему и работают в ряде стран по блокированию ситуации в государствах Африки и Азии.

По словам Поповой, специалисты Роспотребнадзора в 2024 году все лето работали вместе с коллегами из Таджикистана по их просьбе, организовывая эпидемиологический надзор за холерой, хотя случаев в стране не наблюдалось, но существовал риск завоза из соседних стран.

3 июня Попова заявила, что существует риск завоза холеры в Россию.

По ее словам, «такие завозы будут».

Она добавила, что российские туристы посещают разные страны, включая те, где «высокий уровень заболеваемости».

До этого врач-терапевт Наталья Леонтьева оценила риски массового распространения холеры в России. Она объяснила, что чаще всего россияне заражаются этим заболеванием в других странах.

Ранее россиянам объяснили, чем опасна холера.