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В Роспотребнадзоре рассказали о риске завоза холеры

Глава Роспотребнадзора Попова: существует риск завоза холеры в РФ
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Максим Богодвид/РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существует риск завоза холеры в РФ. Ее слова приводит «Интерфакс».

«В разных странах сейчас значимый уровень заболеваемости... И риски завоза остаются, и это главные риски сегодняшнего дня в части холеры в РФ», — заявила она.

По ее словам, «такие завозы будут».

Она добавила, что российские туристы посещают разные страны, включая те, где «высокий уровень заболеваемости».

До этого врач-терапевт Наталья Леонтьева оценила риски массового распространения холеры в России. Она объяснила, что чаще всего россияне заражаются этим заболеванием в других странах. И хотя завозные случаи вызывают беспокойство, вероятность эпидемии холеры внутри РФ крайне мала. В то же время доктор призвала россиян соблюдать меры профилактики и быть бдительными, особенно во время поездок в страны с неблагополучной эпидситуацией.

Ранее россиянам объяснили, чем опасна холера.

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