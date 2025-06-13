На Махачкалу налетел сильный ветер

Мощный шторм обрушился на Махачкалу и соседние местности, обрушив также сцену у «Анжи Арены» в Каспийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных очевидцев.
Кроме тоо, непосредственно в Махачкале были повалены несколько деревьев и обрушилась крыша у строящегося здания.
Коммунальные службы Махачкалы и других прибрежных городов Дагестана были переведены в режим повышенной готовности.
Местные жители сообщают, что ветер налетел внезапно в районе 21.00, а затем начался сильны ливень.
До этого московские коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра, которые спрогнозировали для российской столицы на пятницу, 13 июня.
О том, что в Москве 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщили в городском управлении МЧС России.
Ранее в Гидрометцентре РФ оценили прогнозы о самом жарком лете.