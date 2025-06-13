На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Махачкалу налетел сильный ветер

Мощный шторм обрушился на район Махачкалы, обрушив сцену у «Анжи Арены»
close
Максим Блинов/РИА Новости

Мощный шторм обрушился на Махачкалу и соседние местности, обрушив также сцену у «Анжи Арены» в Каспийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных очевидцев.

Кроме тоо, непосредственно в Махачкале были повалены несколько деревьев и обрушилась крыша у строящегося здания.

Коммунальные службы Махачкалы и других прибрежных городов Дагестана были переведены в режим повышенной готовности.

Местные жители сообщают, что ветер налетел внезапно в районе 21.00, а затем начался сильны ливень.

До этого московские коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра, которые спрогнозировали для российской столицы на пятницу, 13 июня.

О том, что в Москве 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщили в городском управлении МЧС России.

Ранее в Гидрометцентре РФ оценили прогнозы о самом жарком лете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами