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В Москве объявили режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма

Коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за дождей
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Московские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра, которые спрогнозировали на пятницу, 13 июня. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Согласно данным синоптиков, со второй половины дня 13 июня и до утра 14 июня в столичном регионе ожидаются дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 15-17 м/с», — сказал Бирюков.

По его словам, за указанный период может выпасть до 30 мм осадков, что составляет около 40% месячной нормы. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. Аварийно-восстановительные бригады находятся на круглосуточном дежурстве, добавил заммэра.

Также он сообщил, что в Москве заранее проверили системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток и ливнестоков, чтобы избежать скопления воды на улицах города.

О том, что в Москве 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщили в городском управлении МЧС России.

Спасатели порекомендовали автомобилистам при сильном дожде и ливне снижать скорость и увеличивать дистанции, а также избегать внезапных маневров. В свою очередь пешеходам, которые оказались на улице в непогоду, следует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья.

Ранее в Гидрометцентре РФ оценили прогнозы о самом жарком лете.

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