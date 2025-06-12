МЧС: в Москве с 13 по 14 июня ожидаются грозы с сильным ветром

Москвичей и гостей столицы предупредили о грозах и сильном ветре со второй половины дня 13 июня до 10:00 часов 14 июня. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС по Москве.

«Со второй половины дня 13 июня до 10:00 часов 14 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15-17 м/с», — говорится в сообщении.

Москвичам рекомендовали при управлении автотранспортом значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья.

До этого Гидрометцентр РФ сообщал, что в четверг в Москве ожидается облачная погода с кратковременными осадками.

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что москвичей на длинных выходных ожидает осенняя погода. По ее словам, с 12 по 15 июня в столице возможны дожди, усиление ветра, а температура не поднимется выше +19°C. Температура будет ниже нормы на два-три градуса.

Ранее в Гидрометцентре РФ оценили прогнозы о самом жарком лете.