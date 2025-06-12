На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичей и гостей столицы предупредили о грозах и сильном ветре

МЧС: в Москве с 13 по 14 июня ожидаются грозы с сильным ветром
close
Максим Блинов/РИА Новости

Москвичей и гостей столицы предупредили о грозах и сильном ветре со второй половины дня 13 июня до 10:00 часов 14 июня. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС по Москве.

«Со второй половины дня 13 июня до 10:00 часов 14 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15-17 м/с», — говорится в сообщении.

Москвичам рекомендовали при управлении автотранспортом значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья.

До этого Гидрометцентр РФ сообщал, что в четверг в Москве ожидается облачная погода с кратковременными осадками.

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что москвичей на длинных выходных ожидает осенняя погода. По ее словам, с 12 по 15 июня в столице возможны дожди, усиление ветра, а температура не поднимется выше +19°C. Температура будет ниже нормы на два-три градуса.

Ранее в Гидрометцентре РФ оценили прогнозы о самом жарком лете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами