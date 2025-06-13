В Приморье еще одна акула начала кружить вокруг лодки с рыбаками

Рыбаки сняли вторую акулу, которая начала кружить вокруг лодки в Приморье

Рыбаки сняли еще одну акулу, которая начала кружить вокруг лодки — видео появилось после того, как они сообщили о первом морском хищнике. Об этом сообщает Telegram-канал »Владивосток. Новости».

«В районе Тернея, что на побережье, рыбаки заметили рядом с лодкой крупную тихоокеанскую сельдевую акулу», — сообщает издание.

Накануне недалеко от мыса Вятлина во Владивостоке рыбаки заметили и засняли акулу.

На кадрах виден плавник хищника. Акула проплыла рядом с лодками и катерами, на которых находились рыбаки. Затем она скрылась под водой.

В июне стало известно, что в США акула упала с неба на поле для гольфа. Инцидент произошел в Южной Каролине, когда мужчина по имени Джонатан Марлоу играл в гольф. Внезапно рядом с ним упала небольшая акула-молот, около 60 сантиметров в длину. Ее обронил орлан, которого начали преследовать вороны, пока он нес добычу в когтях.

Ранее акула напала на россиянку на элитном курорте.