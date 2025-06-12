Рыбаки встретили акулу во Владивостоке

Недалеко от мыса Вятлина во Владивостоке рыбаки заметили и засняли акулу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, который опубликовал соответствующее видео.

На кадрах виден плавник хищника. Акула проплыла рядом с лодками и катерами, на которых находились рыбаки. Затем она скрылась под водой.

В июне стало известно, что в США акула упала с неба на поле для гольфа. Инцидент произошел в Южной Каролине, когда мужчина по имени Джонатан Марлоу играл в гольф. Внезапно рядом с ним упала небольшая акула-молот, около 60 сантиметров в длину. Ее обронил орлан, которого начали преследовать вороны, пока он нес добычу в когтях.

В этом же месяце сообщалось, что в американском штате Флорида полицейские задержали капитана чартерного судна за жестокое обращение с акулой. Речь идет о 26-летнем жителе архипелага Флорида-Кис Зейне Гарретте. По версии следствия, 22 мая около искусственного рифа в семи милях (11, 2 км) от побережья он с борта судна разделочным ножом нанес несколько ударов акуле в голову, а затем позволил истекающей кровью рыбе уплыть. Действия Гарретта сняли на видео, поэтому инцидент привлек внимание правоохранителей.

Ранее акула напала на россиянку на элитном курорте.