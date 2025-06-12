Путин рассказал, какие возможности археологии стали для него открытием

Президент России Владимир Путин признался, что открытием для него стала возможность археологии показывать не только быт, но и взаимоотношения разных этносов в древности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий, и после торжественной церемонии в Кремле президент пообщался с археологом Николаем Макаровым, ставшим одним из лауреатов госпремии в области науки и технологий за 2024 год.

В беседе с ним российский лидер упомянул о своих беседах с Яниным и о том, что именно рассказывал ему историк. По словам президента, он задал археологу вопрос о том, каким образом различные этносы, артефакты которых находят, жили между собой. На что ученый ответил ему, что, согласно находкам, разные этносы жили в мире и согласии друг с другом.

Глава государства также вспомнил, что в ходе беседы с Яниным поинтересовался у эксперта, каким образом историки определяют быт прошлого. Археолог ответил, что можно определить, как археологические находки взаимодействовали между собой.

«Это было довольно давно, для меня это было открытием, что с помощью археологии можно понять, как люди жили — не только чем пользовались, а как они жили между собой — сотни и сотни лет тому назад», — пояснил Путин.

В День России Путин традиционно наградил лауреатов почетного звания Герой Труда, а также вручил государственные премии в области науки и технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля.

В ходе церемонии российский лидер отметил, что граждане России, сталкиваясь с проблемами, продолжают оставаться защитниками справедливости и правды. По словам главы государства, россияне ставят перед собой масштабные цели и «шаг за шагом» достигают новых высот, наращивая мощь России. Путин также отметил преданность граждан Родине, которая укрепляет ее суверенитет и силу.

Ранее Путина заметили с бокалом шампанского во время общения с Героями Труда.