Путина заметили с бокалом шампанского во время общения с Героями Труда

Президент России Владимир Путин после торжественной церемонии вручения государственных премий и золотых медалей Героев Труда в Кремле пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Об этом сообщает РИА Новости.

В День России Путин традиционно наградил лауреатов почетного звания Герой Труда, а также вручил государственные премии в области науки и технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля.

В ходе церемонии российский лидер отметил, что граждане России, сталкиваясь с проблемами, продолжают оставаться защитниками справедливости и правды. По словам главы государства, россияне ставят перед собой масштабные цели и «шаг за шагом» достигают новых высот, наращивая мощь России. Путин также отметил преданность граждан Родине, которая укрепляет ее суверенитет и силу.

12 июня россияне отмечают один из самых главных государственных праздников — День России. Этот праздник символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны.

Ранее Медведев обратился к россиянам сообщением из трех слов.