Российские инженеры создали прибор для выявления в воздухе микропримесей вредного аммиака

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали прибор, способный с высокой точностью выявлять микропримеси аммиака в воздухе. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ГУАП.

Разработка предназначена для контроля загрязненности воздуха аммиаком в промышленных помещениях, замкнутых технологических системах, а также может использоваться для экспресс-проверки герметичности оборудования, где возможно выделение этого вещества.

Аммиак — токсичный газ с резким запахом, который представляет опасность даже в небольших концентрациях. Он вызывает раздражение слизистых оболочек, глаз и дыхательных путей, а также может стать причиной головных болей, тошноты и отравления. Именно поэтому мониторинг его содержания в воздухе особенно важен на предприятиях, связанных с химическим производством, переработкой отходов и хранением удобрений.

Устройство также может быть эффективно в условиях загрязнения свалочным газом — источником аммиака на полигонах твердых бытовых отходов. В таких местах аммиак нередко входит в состав газовой смеси наряду с метаном и углекислым газом. Выбросы свалочного газа могут серьезно ухудшать экологическую ситуацию, особенно вблизи населенных пунктов.

Принцип действия нового устройства основан на преобразовании аммиака в аэрозольные частицы и измерении их концентрации. Разработка также позволяет уменьшить погрешность измерения, обусловленную наличием в атмосферном воздухе таких примесей, как SO2, NO, NO2.

«Это происходит благодаря применению в устройстве дифференциальной схемы измерения микроконцентраций газов в воздухе, основанной на сравнении анализируемого воздушного потока, содержащего аммиак, и воздушного потока, очищенного от аммиака и используемого в качестве сравнительного», — рассказал один из авторов проекта, магистрант кафедры «Метрологического обеспечения инновационных технологий и промышленной безопасности» ГУАП Владимир Тимофеев.

На изобретение уже оформлен патент.

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