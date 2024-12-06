В Якутии выявили 145 тонн прогнозных ресурсов золота

«Росгеология» выявила в Якутии на Делянкирской площади более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота. Об этом сообщили на сайте компании.

Отмечается, что компания провела поисковые работы на рудное золото на Делянкирской площади, расположенной на территории Оймяконского и Момского улусов республики.

«Прогнозные ресурсы рудного золота оценены в 145,17 тонны, в том числе по категории Р1 – 22,77 тонны со средним содержанием 2,52 грамма на тонну», — говорится в сообщении.

В октябре в Якутии задержали пять человек, подозреваемых в краже золота на 14,5 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые работали на местном прииске, где украли часть природного золота и спрятали в тайнике. Спустя время они вернулись и забрали содержимое. Металл они планировали продавать. Заведено уголовное дело.

Ранее в Якутии у черного старателя отняли золото на 100 млн рублей.