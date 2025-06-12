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Дания разместила постоянный полк на острове Борнхольм в Балтийском море

Дания впервые за 25 лет разместила постоянный полк на острове Борнхольм
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Atef Hassan/Reuters

Датские вооруженные силы объявили о размещении постоянного полка на острове Борнхольм в Балтийском море. Это первое подобное размещение за последние 25 лет, пишет РИА Новости.

Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте вооруженных сил Дании, отдельный полк ранее существовал на Борнхольме, но был расформирован в 2000 году.

«Теперь на Борнхольме снова есть постоянное военное присутствие... Таким образом, у Борнхольма теперь есть свой собственный полк», — говорится в сообщении.

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен подчеркнул, что остров Борнхольм имеет стратегически важное положение «для коллективной безопасности Дании, Скандинавии и Европы».

До этого сообщалось, что к 2033 году Копенгаген планирует увеличить численность армии на 5 тысяч до 28 тысяч человек. Количество призывников возрастет до 6,5 тысячи.

В апреле датское министерство обороны заявило, что угрозы военного нападения России на Данию в настоящее время нет.

Ранее власти Дании заявили, что страна готова отправить миротворцев на Украину.

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