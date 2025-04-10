В Дании признали отсутствие угрозы военного нападения России

МО Дании: угрозы нападения России на страну в настоящее время нет

Угрозы военного нападения РФ на Данию в настоящее время нет. Об этом сообщается в отчете о национальных угрозах датского министерства обороны.

«По оценкам службы разведки датского МО... в настоящее время нет угрозы... военного нападения (России. — ред.) на Данию», — указано в отчете.

Тем не менее в документе утверждается, что угроза со стороны Москвы будет с годами нарастать.

До этого сообщалось, что Дания выделит Украине пакет помощи на $1 млрд для усиления систем противовоздушной обороны (ПВО) и военно-воздушных сил (ВВС). Правительство Дании провело консультации с комиссией по внешней политике о 25-м пакете помощи.

Поддержкой украинской армии в Европе занимается не только Дания. Напомним, глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия выделит Украине еще более €11 млрд военной помощи до 2029 года включительно, в том числе €3 млрд в этом году.

Ранее власти Дании заявили, что страна готова отправить миротворцев на Украину.