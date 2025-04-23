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Дания усилит военное присутствие на острове Борнхольм

Дания сформирует и разместит на острове Борнхольм новый пехотный полк
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Mindaugas Kulbis/AP

Датский кабинет министров принял решение увеличить численность военнослужащих на находящемся в Балтийском море острове Борнхольм. Об этом сообщает министерство обороны страны.

В настоящее время на острове дислоцируется разведывательное подразделение численностью в 200 человек. Его предполагается перебазировать в другой район Дании. Для размещения на Борнхольме предполагается сформировать отдельный пехотный полк численностью до 1 тысячи человек. Целью нового подразделения станет усиление «датской обороны» на Балтике.

К 2033 году Копенгаген планирует увеличить численность армии на 5 тысяч до 28 тысяч человек. Количество призывников возрастет до 6,5 тысячи.

В настоящее время на Борнхольме находятся 200 солдат разведывательного подразделения, которое в будущем будет размещено в другом районе страны.

10 апреля датское министерство обороны заявило, что угрозы военного нападения России на Данию в настоящее время нет.

Ранее власти Дании заявили, что страна готова отправить миротворцев на Украину.

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