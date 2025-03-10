Власти Дании заявили, что страна готова отправить миротворцев на Украину

МИД Дании: Копенгаген готов отправить миротворцев на Украину, но планов пока нет

Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен и министр обороны Троэльс Поульсон заявили, что Копенгаген готов направить своих миротворцев на Украину, если возникнет необходимость, но пока каких-либо конкретных планов нет. Их слова передает датская телерадиокомпания DR.

«Важно, чтобы мы в Европе посылали правильные сигналы и Путину, и Вашингтону. Именно это мы и делаем сегодня, заявляя: если дойдет до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мира потребуется европейское присутствие, то Дания в принципе к этому готова», — отметил Расмуссен.

Глава МО Дании уточнил, что конкретных планов пока нет, все будет зависеть от того, как будут развиваться события на Украине.

До этого министр обороны страны Ричард Марлз заявил, что Австралия готова рассмотреть вариант отправки миротворцев на Украину.

Ранее Лавров рассказал, как российское руководство относится к возможному появлению миротворцев на Украине.