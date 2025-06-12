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Медведев поздравил россиян сообщением из трех слов

Медведев поздравил россиян с Днем России
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал поздравление россиянам из трех слов в своем Telegram-канале.

«С Днем России», — написал политик.

Также Медведев опубликовал видеофайл, представляющий собой развевающийся триколор.

Президент России Владимир Путин, поздравляя россиян с государственным праздником, напомнил, что День России является символом мощного и непрерывного более чем тысячелетнего пути государства. Российский лидер отметил, что история и культура России, природное богатство, разнообразие и самобытность регионов «знаменуют общую судьбу многонационального народа, а также заслуги перед Отечеством всех поколений, их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях».

12 июня отмечают один из самых главных государственных праздников — День России. Этот праздник символизирует национальное единство, а также гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название праздник обрел в 2002 году.

Ранее российский дрон поднял триколор над Херсоном.

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