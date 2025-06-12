12 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

12 июня отмечается День России, один из главных государственных праздников страны. Этот четверг и три следующих дня будут выходными. В мире вспоминают о важности борьбы с детским трудом и перекусывают фалафелем. В США отмечают День красных роз, а в Хельсинки — День города. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 12 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 12 июня

День России

12 июня отмечают один из самых главных государственных праздников – День России. Он символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название он обрел в 2002 году.

В этом году в честь праздника россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 12 по 15 июня. По всей стране пройдут фестивали, форумы и флешмобы, спортивные мероприятия и концерты. В Москве торжественная программа запланирована в Кремлевском дворце и на ВДНХ, а жителей и гостей Санкт-Петербурга ждет фестиваль цветов, исторический фестиваль и масса концертов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Всемирный день борьбы с детским трудом

Задача этой даты — привлечь внимание к проблеме детского труда во всем мире и мобилизовать усилия по ее искоренению. По данным Международной организацией труда, во многих странах детей по-прежнему заставляют работать на фермах, в шахтах, на фабриках, в сфере услуг, а также в качестве домашней прислуги. Из-за этого миллионы детей во всем мире лишены детства, возможности учиться и развиваться.

Международный день фалафеля

Этот неофициальный праздник посвящен популярной закуске — фалафелю. Небольшие шарики из измельченного нута или других бобовых, обжаренные во фритюре — типичное блюдо ближневосточной кухни. Праздновать День фалафеля придумал в 2012 году израильтянин Бен Ланг. Его идею быстро подхватили вегетарианские сообщества и любители бобовых по всему миру.

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Какие праздники и памятные даты отмечаются 12 июня в других странах

День влюбленных — Бразилия. В отличие от большинства католического мира, в Бразилии День влюбленных отмечают не 14 февраля, а 12 июня. Это канун дня памяти святого Антония, который считается в стране покровителем брака. Однако никакого отношения к религии праздник не имеет — его придумали в середине XX века маркетологи, чтобы стимулировать людей покупать подарки и повысить традиционно проседающие летом продажи.

День Хельсинки — Финляндия. День столицы Финляндии отмечается с 1959 года. По традиции 12 июня городской совет вручает медали достойным гражданам, в Хельсинки проходят исторические экскурсии, концерты и ужины под открытым небом.

Дeнь кpacныx poз — США. Каждый год 12 июня американцы отмечают праздник, посвященный символу любви и романтики — красной розе. Эти цветы — гораздо больше, чем послание любви. Розы также известны своим ароматом, их выращивают для изготовления духов и заваривания чаев.

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Фестиваль Баха в Лейпциге — Германия. Этот музыкальный фестиваль впервые прошел в Германии в 1904 году. Его организовали поклонники творчества Баха. Сегодня это масштабное музыкальное мероприятие — одно из самых ярких музыкальных событий в стране. В этом году фестиваль стартует 12 июня и продлится 10 дней.

Религиозные праздники 12 июня

День памяти иконы Богородицы, именуемой «Споручница грешных» Корецкая

Эта древняя икона Божией Матери считалась благодатной и с давних времен бережно хранилась в замке корецких князей. В разные годы икона являла помощь страждущим, исцеляла людей от недугов. Сегодня святой образ хранится в Свято-Троицком Корецком женском монастыре.

День памяти преподобного Исаакия Далматского

Святой Исаакий Далматский жил в IV веке. Он был основателем Далматского монастыря под Константинополем и прославился как защитник христианской веры. Его имя связано со многими чудесами.

Православная церковь 12 июня также чтит память: • Собора святых Пензенской митрополии;

• священномученика Василия Смоленского, пресвитера.

Народные праздники и приметы 12 июня

Исаакий Змеевик (Змеиный праздник)

День, когда церковь вспоминает святого Исаакия Далматского, по народным поверьям считался главным временем «змеиных свадеб». В этот период пресмыкающиеся действительно выползают из нор и укрытий, чтобы найти партнера и оставить потомство. 12 июня было не принято убивать встретившихся на пути гадов: считалось, что их родственники будут мстить.

Чтобы защититься от змей, в этот день носили в с собой кусочек марьина корня (разновидности пиона). Считалось, что пресмыкающиеся отпугивает его запах.

Приметы

Если трава утром суха, без капель росы — вечером жди дождя.

В лесу громко ухает сова — скоро похолодает.

С утра небо ясное — день будет погожий.

Фиалки головки опустили — скоро начнется дождь.

Шиповник пышно цветет — грядущая зима будет морозной.

Какие исторические события произошли 12 июня

1429 год — французские войска под предводительством Жанны д'Арк разбили англичан в битве при Жаржо.



1898 год — Филиппины провозгласили свою независимость от Испании.



— Филиппины провозгласили свою независимость от Испании. 1920 год — официально открылся Панамский канал (хотя первое судно прошло через него еще в 1914-м).



— официально открылся Панамский канал (хотя первое судно прошло через него еще в 1914-м). 1955 год — в Якутии обнаружили первое крупное месторождение алмазов. Вскоре регион обретет славу столицы бриллиантов.



— в Якутии обнаружили первое крупное месторождение алмазов. Вскоре регион обретет славу столицы бриллиантов. 1991 год — в России состоялись первые прямые выборы главы государства, на которых победил Борис Ельцин.



— в России состоялись первые прямые выборы главы государства, на которых победил Борис Ельцин. 1999 год — во время Косовской войны колонна российских десантников, осуществив марш-бросок, заняла аэродром Приштины.



— во время Косовской войны колонна российских десантников, осуществив марш-бросок, заняла аэродром Приштины. 2018 год — Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном — первая в истории встреча глав США и КНДР.

— в Санкт-Петербурге открылся Екатерининский институт для благородных девиц.

Дни рождения и юбилеи 12 июня

В 1898 году родился Михаил Кольцов — советский журналист, писатель, основатель и редактор журналов «Огонек», «Крокодил», «За рубежом».



— советский журналист, писатель, основатель и редактор журналов «Огонек», «Крокодил», «За рубежом». В 1915 году родился Владимир Магницкий — геофизик, основоположник советской школы физики земных недр.

close Академик Владимир Магницкий (слева) и профессор Е. Любимова, 1981 год Соловьев/РИА Новости

В 1915 году родился Дэвид Рокфеллер — американский банкир, глава дома Рокфеллеров.



— американский банкир, глава дома Рокфеллеров. В 1924 году родился Джордж Буш-старший — 41-й президент США.



— 41-й президент США. В 1929 году родилась Анна Франк — узница нацистского концлагеря, автор знаменитого дневника.

Кто отмечает дни рождения

76 лет исполняется Юрию Батурину — российскому космонавту и политику.



— российскому космонавту и политику. 75 лет исполняется Вячеславу Полунину — советскому и российскому клоуну.

close Вячеслав Полунин выступает во время шоу «Снежная симфония», 2018 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости