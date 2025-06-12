В Индии из-под завалов извлекли тела более 30 погибших при крушении самолета

Reuters: спасатели достали из-под завалов тела 35 погибших при крушении в Индии

В Индии спасатели извлекли из-под завалов тела 30-35 погибших при крушении самолета. Об этом сообщает Reuters.

По данным правоохранителей, борт упал на здание общежития для врачей, пишет агентство.

По информации NDTV, крушение самолета в Ахмадобаде могло произойти из-за столкновения с птицами. По словам экспертов, птица могла попасть в двигатели, из-за чего самолет не смог набрать необходимую скорость для безопасного взлета.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадобада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадобада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.

Ранее появилось новое видео с местом крушения самолета в Ахмадобаде.