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Перед Крымским мостом образовалась очередь из сотен транспортных средств

Пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани достигла 250 транспортных средств
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Телеграм-канал «КерчьИНФО» ️

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани стоят 250 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.

По его данным, время ожидания — около часа. Информация опубликована в 14:00.

«В очереди со стороны Керчи находится 170 транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Сегодня в 9 часов утра в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находились 720 машин. Позже их число выросло до 800. Время ожидания проезда составляло около трех часов. Длина пробки на подъезде к Крымскому мосту достигала восьми километров.

До этого военблогер Владимир Романов сообщал, что 6 июня украинские войска начали новую атаку на Крымский мост. По данным военблогера, мост атаковали украинские надводные беспилотники — безэкипажные катера. Российские военные успешно уничтожили их на подходе.

Ранее дрон ВСУ сбили над Крымским мостом, обломки упали на дорогу.

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