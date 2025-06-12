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Стала известна длина автомобильной пробки перед Крымским мостом

Длина автомобильной пробки у Крымского моста составляет 8 километров
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Телеграм-канал «КерчьИНФО»

Длина автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту составляет около 8 километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса »Яндекс. Карты».

До этого сообщалось, что по состоянию на 9 часов утра в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 720 машин. Позже их число выросло до 800. Время ожидания проезда составляет около трех часов.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

8 июня в Крыму объявляли ракетную опасность.

6 июня движение по Крымскому мосту временно ограничивали.

До этого военблогер Романов сообщал, что 6 июня украинские войска начали новую атаку на Крымский мост.

По данным военблогера, мост атаковали украинские надводные беспилотники — безэкипажные катера. Российские военные успешно уничтожают их на подходе. По словам Романова, движение на мосту было ограничено.

Ранее сообщалось, что Минтранс ускорит проверку авто на границе.

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