Военблогер сообщил о новой атаке ВСУ на Крымский мост

Военный блогер Владимир Романов сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новую атаку на Крымский мост.

По данным военблогера, мост атаковали украинские надводные беспилотники — безэкипажные катера. Российские военные успешно уничтожают их на подходе.

По словам Романова, сейчас движение по мосту заблокировано.

3 июня Служба безопасности Украины заявила, что несколько месяцев готовила операцию по минированию опор Крымского моста, которую лично курировал председатель ведомства Василий Малюк. В Кремле подтвердили, что у сооружения произошел взрыв. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме. При этом российские военные Telegram-каналы рассказали, что никакого минирования не было — ВСУ попытались ударить по мосту подводным дроном. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил, зачем Украина подорвала мосты в России накануне переговоров.