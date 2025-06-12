Корпорация «Боинг» пока собирает данные о крушении Boeing 787-8 в Индии

Reuters: «Боинг» пока собирает информацию о крушении Boeing 787-8 в Индии

Американская корпорация «Боинг» собирает информацию после того, как самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение через несколько минут после вылета из индийского города Ахмадабада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

Агентство сообщило, что на борту разбившегося самолета находились 169 индийских граждан и 61 иностранный гражданин.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.

Ранее появилось новое видео с местом крушения самолета в Индии.