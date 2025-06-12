Аэропорт Ахмадабада прекратил работу после крушения борта Air India

Аэропорт индийского Ахмадабада приостановил свою работу после крушения пассажирского самолета авиакомпании Air India, следовавшего в Лондон. Об этом сообщает Reuters.

«Аэропорт в настоящее время не работает, все полеты временно приостановлены», — говорится в сообщении.

12 июня самолет авиакомпании Air India почти сразу после взлета потерпел крушение в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма, которое поднялось в небо после падения авиалайнера.

Самолет выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон. В местной полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. По предварительным данным, что граждан России и Белоруссии в самолете не было. На место происшествия были направлены группы экстренного реагирования, включая пожарную команду.

Ранее в сети появилось фото разбившегося в Индии самолета.